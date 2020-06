Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.06.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Zwei Verkehrsunfallfluchten; Schaden von jeweils 500 Euro; Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen

Am Mittwochvormittag zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Werrastraße von Bad Sooden-Allendorf einen schwarzen VW Polo beschädigt, der dort geparkt stand. Beschädigt wurde der Polo an der Beifahrertür beim Ein-oder Ausparken. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am gleichen Vormittag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr im Städtersweg von Bad Sooden-Allendorf auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes. Beschädigt wurde in diesem Fall ein brauner Peugeot 3008, der dort geparkt stand. Die Beschädigung an diesem Fahrzeug befindet sich an der vorderen rechten Stoßstangenecke und wurde durch den unbekannten Verursacher ebenfalls beim Ein-oder Ausparken verursacht. Die Polizei geht auch in diesem Fall von einem Schaden in Höhe von 500 Euro aus.

Hinweise zu den Verursachern nimmt in beiden Fällen die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle; unbekannte Täter entwenden Kupferkabel im Wert von 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend 18.30 Uhr und Mittwochmorgen 06.30 Uhr waren Diebe auf der Autobahnbaustelle A 4 "Wommener Dreieck" bei Herleshausen-Wommen zu Gange und haben von dort ca. 220 Meter Kupferkabel im Wert von 2500 Euro mitgehen lassen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

