Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Ladendieb hat Messer bei sich

Kiel (ots)

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er mehrere Süßigkeiten Tüten in seinen Rucksack steckte, ohne zu bezahlen. Nach dem er den Laden verließ, wurde er durch den Sicherheitsdienst angesprochen und musste nun in die Räumlichkeiten des Marktes folgen. Anschließend wurde die Bundespolizei zur Anzeigenaufnahme hinzugezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Iraker ein Messer, in seiner Hosentasche, mit sich führte. Das Messer wurde sichergestellt und das Stehlgut wurde an einen Marktmitarbeiter übergeben. Beim Verlassen des Marktes war sich der Mann seiner Situation immer noch nicht bewusst und griff erneut, vor den Augen der Beamten, zu. Diesmal entnahm er einen Energy Riegel aus der Auslage und rannte in Richtung Sophienhof. Die Streife der Bundespolizei konnte ihn jedoch nach kurzer Verfolgung stellen. Den Riegel hatte er inzwischen ausgepackt und stritt kauender Weise den Diebstahl ab. Bei der Durchsuchung zum Auffinden weiterer gestohlener Sachen leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er wurde daraufhin gefesselt und zur Dienststelle verbracht. In den Diensträumen der Bundespolizei konnte kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Diebstahl mit Waffen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell