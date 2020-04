Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand einer Garage in Gelsenkirchen-Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Cranger Straße zwischen Middelicher Straße und Breite Straße zum Brand einer Garage. Aus welchen Gründen die Garage, in der sich diverse Gegenstände und Möbel befanden, in Brand geriet, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Cranger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

