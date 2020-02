Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Firmeneinbrüche in Herzebrock - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - In der Freitagnacht (21.02., 23.00 - 05.00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu Büro- und Lagerräumen einer Umzugsfirma an zwei Standorten in Herzebrock.

Die Einbrecher hebelten am Standort Gütersloher Straße ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Lagerräume sowie einen angrenzenden Büroraum der Firma. Hier wurde neben der Suche nach Wertgegenständen auch ein ohnehin leerstehender Tresor gewaltsam geöffnet.

Genauere Angaben zum Diebesgut an diesem Standort konnten bisher noch nicht gemacht werden.

Einen zweiten Einbruch begingen die Täter am Standort Uthofstraße. Hier betreibt die Firma ein kleines Ladenlokal zur Auftragsannahme. Die Täter hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ersten Erkenntnissen nach eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

