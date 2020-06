Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Heidweiler (ots)

Am heutigen Tag, gegen 16:00 Uhr befuhr ein Kradfahrer die L 43 von Zemmer nach Heidweiler. Auf der leicht fallenden Straße verlor er in einer Rechtskurve auf regenfeuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte entsprechend dem Kurvenverlauf über die Gegenfahrbahn in den unbefestigten Grünstreifen. Nur der guten Reaktion der entgegenkommenden Fahrzeugführerin ist zu verdanken, dass es lediglich zu einer leichten Berührung beider Fahrzeuge und nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell