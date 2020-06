Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW stößt gegen Pedelec und flüchtet, Radfahrerin leicht verletzt

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20.06.2020 gegen 00:30 Uhr, kam es in Neumagen-Dhron zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW-Fahrer. Im Höhe des Netto-Marktes/Einfahrt B 53 missachtete der aus Richtung Römerstraße kommende bronze-/braunfarbene PKW den Vorrang und stieß mit dem entgegenkommenden Elektrofahrrad zusammen. Der etwa 25-30jährige Fahrer mit Kurzhaarfrisur verließ daraufhin unerlaubt die Unfallörtlichkeit in Richtung Trittenheim. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.

