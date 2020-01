Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Graffitisprayer in Nieste unterwegs: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum gestrigen Sonntag mehrere Hauswände, eine Bushaltestelle, Schaukästen, Stromkästen und einen Spielplatz in Nieste und verursachten durch die Graffitis einen erheblichen Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Polizei geführt. Sie erbitten Hinweise durch Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, hatten Anwohner die verschiedenen Graffitis in der Kaufunger Straße, der Kasseler Straße, "Am Schützenhaus" und "Zum Kerschenborn" im Laufe des Sonntagmorgens bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten dann die schwarzen, gelben, silber- und goldfarbenen Graffitis mit einer immer gleichen Buchstabenkombination an mehreren Hausfassaden, Garagentoren, Bänken, Scheiben der Bushaltestelle und zahlreichen Geräten des Spielplatzes fest. Auch die Kirche beschmierten die Unbekannten. Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die Sachbeschädigungen in der Zeit zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 11:00 Uhr. Offenbar agierten die Sprayer, von denen bislang jede Spur fehlt, jedoch im Schutz der Dunkelheit. Die Höhe der entstandenen Schäden lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in Nieste verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

