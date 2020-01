Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Roter BMW rast vor Polizei davon und gefährdet andere: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Ein unbekannter BMW-Fahrer flüchtete am gestrigen Sonntagmittag in Wolfhagen vor einer Polizeistreife, die ihn kontrollieren wollte und gefährdete bei seiner waghalsigen Flucht andere Autofahrer, indem er über eine rote Ampel fuhr und durch Wolfhagen raste. Da die ersten Ermittlungen ergaben, dass das an dem Auto angebrachte Kennzeichen nicht für den BMW ausgegeben ist, erbitten die Beamten der Polizeistation Wolfhagen nun Zeugenhinweise auf den flüchtigen Fahrer. Auch Autofahrer, die durch die Fahrt des BMW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, wollten sie den roten BMW, der auf dem Gelände einer Tankstelle in der Kurfürstenstraße stand, gegen 12:20 Uhr kontrollieren. Der Fahrer des Wagens stieg jedoch schnell in das Auto ein und raste davon. Seine Flucht vor der Polizei führte zunächst über die Ludwig-Uhland-Straße, "Am Rosengarten" und dann wieder zurück in die Kurfürstenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Hans-Staden-Straße bog der BMW trotz roter Ampel nach links ab, sodass offenbar mehrere Autofahrer, für die die Ampel an der Kreuzung grün war, bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Wagen flüchtete weiter mit bis zu 70km/h durch die Teichbergstraße, "Burggrund", "Am Göhrkenberg" und die Platanenstraße. Die Streife musste schließlich die Verfolgung des BMWs wegen der Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer abbrechen. Der Fahrer des Wagens kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schmale Figur, trug eine rote Winterjacke und ein schwarzes Basecap.

Bei dem roten BMW handelte es sich offenbar um das Modell 316i. Da die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind, leiteten die Beamten neben der Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung auch ein Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs ein.

Zeugen, die die Flucht des BMW beobachtet haben, durch dessen Fahrweise beeinträchtigt oder gefährdet wurden oder weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 oder der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100.

