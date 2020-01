Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Landkreis Kassel): Diebstahl eines weißen VW Transporters

Kassel (ots)

Ein oder mehrere Täter haben in der vergangenen Nacht von einem Firmengelände in Baunatal-Rengershausen einen weißen VW Transporter (sog. "Pritschenwagen") entwendet. In dem Zeitraum von Samstag, den 18.1.2020, 16.30 Uhr bis Sonntag, 19.01.2020, 05:10 Uhr, gelangten der oder die Täter auf das Gelände in der Kupferstraße und entwendeten dort den Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen KS-HU 51. Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Der Transporter wird vermutlich mit Originalschlüssel geführt.

Die Beamten des zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (PHK)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell