Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bromskirchen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Wohnhausbrand mit 4 Verletzten

Kassel (ots)

Am Samstag, den 18.01.2020, kam zum Brand eines Wohnhauses in Bromskirchen, Hauptstraße 21. Gegen 07:20 Uhr konnte ein Nachbar das Feuer feststellen und den Notruf verständigen. Das Fachwerkhaus geriet in Vollbrand. Allen Bewohnern gelang es, das Haus rechtzeitig zu verlassen. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach derzeitgen Erkenntnissen wurden vier Personen, darunter zwei Kinder verletzt. Eine weibliche Erwachsene wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 EUR beziffert, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Beamte der Kripo Korbach werden dahingehend die Ermittlungen aufnehmen. Die Brandstelle wurde weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

EPHK Frank Asthalter



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell