Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Münzgeld aus Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (01.12.2019) an der Kissinger Straße und an der Karlsbader Straße gegen Zigarettenautomaten getreten und offenbar Münzgeld gestohlen. Ein 41-jähriger Anwohner beobachtete gegen 16.00 Uhr wie mehrere Jugendliche mehrfach gegen den Automaten an der Kissinger Straße traten. Anschließend nahmen sie aus dem Ausgabeschacht offenbar Münzgeld in unbekannter Höhe und flüchteten im Anschluss. Gegen 18.30 Uhr teilte der Anwohner mit, dass die Unbekannten erneut gegen einen Automaten an der Karlsbader Straße traten und sich anschließend wieder entfernten. Einer der Täter war zwischen 16 und 20 Jahre alt und dunkelhäutig. Er trug schwarze Schuhe und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

