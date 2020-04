Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 27. April 2020, gegen 17.10 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Hauptstraße Ecke Böseler Straße ein Verkehrsunfall. Eine 63jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe beabsichtigte von der Hauptstraße nach links in die Böseler Straße abzubiegen. Hierbei übersah diese eine 17jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte. Ein beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Cappeln- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 29. April 2020, gegen 16.25 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hogen Brink Ecke Schierlingsdamm zu einem Verkehrsunfall. Eine 21jährige PKW-Fahrerin aus Emstek befuhr den Hogen Brink aus Tenstedt kommend. An der Kreuzung zum Schierlingsdamm missachtete diese die Vorfahrt eines von links kommenden PKW mit Anhänger einer 44jährigen aus Friesoythe. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 21jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Emstek- Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 29. April 2020, gegen 18.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Eichenallee in Höhe der Überführung zur Bundesstraße 72. Ein 18jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem PKW die Eichenallee in Richtung Schwichteler. In einer Linkskurve kam dieser vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit auf die linke Fahrbahn, sodass ein entgegenkommender 27jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln ausweichen musste und in einen Graben fuhr. Der 18jährige lenkte gegen, kam ins Schleudern und stieß dabei gegen eine Leitplanke sowie gegen einen entgegenkommenden PKW eines 21jährigen aus Garrel. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird bislang auf 6500 Euro geschätzt.

