Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Tödlicher Arbeitsunfall

Am Mittwoch, 29. April 2020, kam es gegen 08.30 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Vördener Straße zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Damme führte Arbeiten mit einem Teleskoplader aus, als dieser aus bislang unbekannter Ursache umstürzte. Der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Vor Ort waren ein Notarzt und die Feuerwehr Damme eingesetzt. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus. Zur Bergung des Verletzten wurde ein Kran eingesetzt. Außerdem wurde das Gewerbeaufsichtsamt in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell