Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Blenden eines Fahrzeugführers mittels Laserpointers (zum Nachteil von Polizeibeamten)

Wittlich (ots)

Am 20.06.2020 gegen 00:51 Uhr befuhren Beamte der Polizeiinspektion Daun die Brunnenstraße in Gerolstein, über die Hochbrücke in Richtung der Sarresdorfer Straße.

Auf der dortigen Brücke über die Bahngleise wurde der Fahrzeugführer des Streifenwagens mittels eines grünen Lasers geblendet.

Der genaue Ausgangspunkt von dem Laserstrahl konnte nicht erkannt werden.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



