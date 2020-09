Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zwei Männer nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Männer nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmorgen gegn 6.50 Uhr in Wittmund auf der Isumser Straße an der sogenannten Phantomkreuzung. Nach ersten Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer in Fahrtrichtung Jever unterwegs und übersah beim Linksabbiegen von der Isumser Straße in Richtung Innenstadt einen entgegenkommenden VW Polo. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19 Jahre alte Fahrer des VW Polo wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden männlichen Insassen des Mercedes flüchteten fußläufig und scheinbar unverletzt vom Unfallort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten bislang nicht zum Erfolg. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die beiden Männer den Mercedes zuvor unbefugt in Gebrauch genommen. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

