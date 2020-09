Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Dachstuhl brannte

In Rechtsupweg ist am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Eine Zeugin bemerkte gegen 16.15 Uhr schwarze Rauchwolken in dem Haus in der Leezdorfer Straße und alarmierte die Leitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Gemeinde Brookmerland löschten die Flammen. Eine Drehleiter der Feuerwehr Norden war ebenfalls im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden bei mehr als 100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

