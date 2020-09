Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Holzhütte beschädigt Norden - Alleinunfall Norden - Betrunkener Fahrradfahrer Upgant-Schott - Vorfahrtsverletzung

Altkreis Norden (ots)

Großheide - Holzhütte beschädigt: In der Nacht zu Mittwoch, 09.09.2020, versuchten unbekannte Täter in Großheide eine Holzhütte aufzubrechen. Diese steht auf einem Grundstück in der Friesenstraße. Im Bereich des Türschlosses wurden entsprechende Spuren festgestellt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Alleinunfall: Die 19-jährige Fahrerin eines Jeep-SUV befuhr am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 13.00 Uhr in Norden den Kolkpadd. Auf der schmalen Straße erkannte sie Gegenverkehr und fuhr ein Stück zurück, um Platz zu machen. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug in die Berme. Der Jeep kippte um, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 5.000,- EUR geschätzt.

Norden - Betrunkener Fahrradfahrer: Auf der Itzendorfer Straße in Norden bemerkte eine Polizeistreife am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 23.45 Uhr, in einiger Entfernung das Rücklicht eines Fahrrades. Dieses leuchtete nicht gleichmäßig sondern schwankte ziemlich stark. Der 24-jährige Fahrradfahrer wurde daher angehalten und kontrolliert. Bereits zuvor wurde von der Streife festgestellt, dass die Schlangenlinien des Mannes erheblich waren. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 2 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme sowie eine Strafanzeige waren die Folge.

Upgant-Schott - Vorfahrtsverletzung: Auf der Bundesstraße 72 kam es am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 06.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann wollte mit seinem VW Golf vom Siegelsumer Moorweg nach links auf die B72 in Richtung Georgsheil abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Transporter, Ford Transit, der in Richtung Marienhafe unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Vorsorglich wurden sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teilweise gesperrt worden.

