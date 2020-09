POL-AUR: Esens - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Esens wurde bei einem Auffahrunfall am Dienstag eine 65 Jahre alte Frau verletzt. Die Frau fuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem Opel auf dem Nordring, als sie in Höhe Hayungshauser Weg verkehrsbedingt abbremste. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 65-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

