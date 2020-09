Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autoscheibe eingeschlagen // Südbrookmerland - Scheunenbrand: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben in Aurich die Scheibe eines VW Golf eingeschlagen. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.15 Uhr, wurde die Heckscheibe des Wagens beschädigt. Der silberne VW Golf stand zur Tatzeit in der Lambertistraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Scheunenbrand: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 02.09.2020, in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Südbrookmerland zu einem Brandgeschehen. Die Scheune an der Forlitzer Straße geriet in den frühen Morgenstunden in Vollbrand. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der Nähe des Brandortes nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

