POL-AUR: Norden - Zeugen gesucht

Norden - Zeugen gesucht

Am Montag kam es in Norden zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 14.20 Uhr in der Straße Im Spiet in Richtung Warfenweg, als ihm in Höhe Hollweg ein Fahrschulwagen entgegenkam. Der Unbekannte fuhr nach ersten Erkenntnissen trotz der unübersichtlichen Verkehrssituation über den dortigen Gehweg, wo sich eine dreiköpfige Familie befand. Eine 23 Jahre alte Frau und ihr vierjähriges Kind mussten in eine Hecke springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Autofahrer fuhr zügig weiter in Richtung Warfenweg. Er soll einen weißen Pkw, vermutlich einen Kastenwagen ähnlich einem VW Caddy, gefahren haben mit Norder Kennzeichen und einer Leiter auf dem Dach. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise, insbesondere auf den Fahrer des weißen Kastenwagens, unter Telefon 04931 9210.

