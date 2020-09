Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autoscheibe eingeschlagen // Aurich - Einbruch in Imbiss // Ihlow - Fenster beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Sonntagmorgen in Aurich einen silbernen BMW beschädigt. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen die Heckscheibe des Wagens ein, der zur Tatzeit in der Blücherstraße stand. Der Vorfall ereignete sich zwischen 4 Uhr und 9.20 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Blücherstraße gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss in Aurich Sandhorst ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss in der Esenser Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen zufolge im vierstelligen Bereich. Zu dem Einbruch kam es zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Fenster beschädigt

In Ihlow hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag das Fenster einer Gaststätte am Ihler Meer beschädigt. Der bislang unbekannte Täter warf vermutlich einen Stein gegen das Fensterglas, das dadurch zersprang. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Ihlow entgegen unter Telefon 04929 917850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell