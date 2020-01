Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (143) Preisverleihung an die Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Fürth

Nürnberg / Fürth / Erlangen (ots)

Am Samstag, den 01. Februar 2020 findet gegen 14:30 Uhr in der "Meistersingerhalle" Nürnberg die Verleihung des "StuzubiStars" an die Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Fürth statt.

Bei der "Stuzubi Schülermesse" handelt es sich um eine Karrieremesse für Schüler und Studenten, die jährlich, neben anderen deutschen Großstädten, auch in Nürnberg veranstaltet wird.

Im Rahmen der Messe wird von den anwesenden Schülern der jeweils informativste Messestand mit der besten Beratungsleistung gewählt. Im Jahr 2019 fiel die Wahl auf den Stand der Einstellungsberatung Nürnberg - Fürth - Erlangen, ansässig bei der Polizeiinspektion Fürth, die sich damit gegen eine große Zahl namhafter Messeteilnehmer durchsetzen konnte.

Mit der Wahl verbunden ist auch eine Auszeichnung durch den Veranstalter. Der "StuzubiStar" wird bei der Messe im Folgejahr an den Preisträger übergeben.

Bei der Preisverleihung werden der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Fürth, Polizeioberrat Mark Kohl, der Leiter des Sachgebietes "Nachwuchswerbung" des Präsidiums der Bayerischen Bereitschaftspolizei Bamberg, Erster Polizeihauptkommissar Wilfried Hofmann, und zwei Vertreterinnen der Einstellungsberatung Nürnberg - Fürth - Erlangen anwesend sein.

Nadine Jäger/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell