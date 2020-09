Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 06.09.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Diebstahl eines Pkw-Anhänger In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 08:30 Uhr, wurde an der Leerer Landstraße in Großefehn / Timmel ein Pkw-Anhänger von einer Grundstückszufahrt durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Anhänger war mit einem Kastenschloss gesichert. Das Schloss wurde vor Ort durch den unbekannten Täter demontiert und am Tatort zurückgelassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich fernmündlich unter 04944-9169110 zu melden.

Middels - Sachbeschädigung an Pkw Am frühen Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde an der Westerlooger Straße die Heckscheibe eines Pkw Seat Toledo mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Des Weiteren wurden vor Ort mehrere Mülltonnen umgeworfen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pedelec Am Samstag gegen 17:00 Uhr befährt ein 59-jähriger Mann aus Aurich mit einem Fahrrad die Reilstraße in Richtung Oldersumer Straße. Im Einmündungsbereich hat der Mann die Absicht, nach links auf den Radweg entlang der Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Westerende aufzufahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec einer 72-jährigen Frau aus Aurich, die den Radweg in Richtung Innenstadt befährt. Durch den Zusammenstoß wird die Frau leicht verletzt.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht Am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr wird der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass auf der Auricher Straße Fahrzeugteile liegen und ein Andreaskreuz beschädigt ist. Vor Ort kann festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei zunächst zwei Leitpfosten beschädigt hat. Anschließend stieß der Pkw gegen ein Andreaskreuz und beschädigte dieses ebenfalls. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem flüchtigen Pkw wahrscheinlich um einen schwarzen Opel. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Aurich Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich fernmündlich unter 04941-6060 zu melden. Sonstiges Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätslage:

Mann führt Messer mit Norden - Ein 52-jähriger Mann aus Norden wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr durch bislang nicht näher geklärte Umstände in einer Gaststätte in der Osterstraße das Opfer einer Körperverletzung. Anschließend soll der Mann ein Messer gezückt und damit in Richtung anderer Gäste gedroht haben. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme sowie einer Erstversorgung durch eine RTW-Besatzung konnten bei dem Mann ein weiteres Messer sowie ein Teleskopschlagstock festgestellt werden. Nun wurden auch gegen den 52-Jährigen polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Zeugen, die weitere Angaben zum Geschehen machen können, mögen sich an die Polizei Norden wenden (Tel. 04931-9210).

Pkw beschädigt Norden - Ein namentlich bislang unbekannter Täter zwang am Sonntag gegen 00:50 Uhr in der Uffenstraße einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Südbrookmerland zum Anhalten, da er der Meinung war, der Fahrer habe seine Freundin angehupt. Nach dann folgenden verbalen Streitigkeiten setzte der 22-Jährige seine Fahrt fort. Im Wegfahren soll der Unbekannte gegen das Fahrzeug geboxt haben, was zu einer Beschädigung im Bereich der Beifahrertür führte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten haben den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizeibeamte beleidigt Norden - Im Rahmen der Streife befuhr am Sonntag gegen 01:43 Uhr ein Fahrzeug der Norder Polizei den Neuen Weg und passierte hierbei den Außenbereich einer dortigen Gaststätte. Ein dort verweilender Gast (51-jähriger Mann aus Aurich) beleidigte die beiden Polizeibeamten mittels eines zweifach ausgesprochenen Fäkalienausdrucks. Dies konnten die Beamten aufgrund der geöffneten Seitenscheiben eindeutig vernehmen. Gegen den alkoholisierten Mann, der die Tat abstritt, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hausboot beschädigt Norden - Ein auf dem Norder Tief (zwischen Leybuchtsiel und Neuwesteel) mittels Stahltrossen befestigtes Hausboot wurde im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag durch bislang unbekannte Personen beschädigt. Der oder die Täter durchtrennten alle vier Stahltrossen, wodurch das Boot abtrieb, bevor es dann im Bereich Neuwesteel auf Grund lief. Die Eingangstür zum Wohnbereich sowie die Reling der Bootsterrasse wurden mutwillig beschädigt. Noch nicht geklärt werden konnte, ob auch der Bootskörper durch das Grundlaufen beschädigt wurde. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen (evtl. Angler oder Bootsfahrer), die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Tel. 04931-9210 an die Polizei Norden.

Verkehrslage:

Nach Unfall geflüchtet Upgant-Schott - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag (ca. 21:30 Uhr bis 08:15 Uhr) einen im Unterdreescher Weg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw (Audi A 3, schwarz) im hinteren linken Bereich. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Sonstiges Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Pkw zerkratzt In der Nacht zu Mittwoch (01.09.-02.09.2020) betrat mindestens ein unbekannter Täter ein Grundstück an der Glatzer Straße in Esens und zerkratzte den dort geparkten Pkw der Anwohner an mehreren Stellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens (04971-926500) entgegen.

Verkehrsgeschehen

Westerholt/Blomberg - Alkoholisierte Fahrzeugführer Am Sonnabend gegen 21:35 Uhr führten Polizeibeamte aus Wittmund eine Verkehrskontrolle in der Straße, Up`t Sandhöcht in Westerholt durch. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2,00 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den alkoholisierten Fahrzeugführer aus der Gemeinde Westerholt wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer auf der Hauptstraße in Blomberg kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten aus Wittmund fest, dass der Fahrzeugführer aus der Gemeinde Moorweg unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Entsprechend des erlangten AAK-Wertes wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Fehlanzeige

