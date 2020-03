Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kiosk

Düren (ots)

Ein Einbrecher wurde in der Nacht zu Donnerstag bei seiner Flucht beobachtet. Er war in ein Kiosk an der Kölnstraße eingestiegen.

Gegen 04:00 Uhr am frühen Donnerstagmorgen wurden Anwohner durch laute Geräusche geweckt. Ein Blick aus dem Fenster offenbarte die Sicht auf eine männliche Person, die soeben aus einem Kiosk kletterte und davon lief.

Die Polizei wurde informiert und nahm sofort die Fahndung auf, konnte den Täter jedoch nicht mehr antreffen. Die Spuren am Tatort zeigten, dass der Unbekannte mit einem Stein die Verglasung der Eingangstür eingeworfen und dann hindurch geklettert war. Im Verkaufsraum öffnete er zahlreiche Schubladen sowie die Kasse. Mit einer unbestimmten Menge an Tabakwaren und vermutlich Bargeld konnte der schlanke, dunkel gekleidete Mann entkommen. Seine Beute transportierte er dabei in einem Pappkarton.

Hinweise auf die Tat oder den Täter nimmt die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

