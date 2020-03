Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bröckel - Senior verletzt sich beim Kaminanzünden

Celle (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr kam es in einer Wohnung am Rautheimer Platz zu einem Zimmerbrand. Ein 77 Jahre alter Anwohner hatte versucht, mit Brennspiritus seinen Kamin anzuzünden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es plötzlich zu einer Verpuffung, in deren Folge der Mann Verbrennungen dritten Grades erlitt. Zum Glück hatte Zeugen die Verpuffung gehört und den Kleinbrand im Zimmer gelöscht. Der 77-Jährige kam ins Krankenhaus.

