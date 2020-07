Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach-Brettach: Geldautomat versucht aufzusprengen - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter versuchte am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Langenbrettach-Brettach aufzusprengen. Gegen 2.15 Uhr begab sich der Täter in eine Bankfiliale in der Hauptstraße. Hier hebelte er den Bankautomat teilweise auf, befüllte diesen mit einem flüssigen Brandmittel und entzündete es anschließend. Vermutlich erhoffte sich der Täter, dass der Geldautomat dadurch aufgesprengt wird. Das Brandmittel begann aber lediglich zu brennen und eine Explosion blieb aus. Im Anschluss floh der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die den Täter bei seinem Vorgehen beobachten konnten oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

