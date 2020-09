Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Uttum - Lkw in Graben gefahren // Norden - Betrunken Rad gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Uttum - Lkw in Graben gefahren

Ein Lkw ist am Montagmorgen in der Gemeinde Krummhörn in einen Graben geraten. Der Lkw-Fahrer war gegen 6 Uhr aus Uttum kommend auf der Jennelter Straße (K 229) unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der mit Saatgut beladene Sattelschlepper kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Kreisstraße 229 war für den Zeitraum der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Norden - Betrunken Rad gefahren

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Montag in Norden betrunken mit dem Rad gefahren. Der Mann fuhr in Schlangenlinien und ohne Licht auf dem Gehweg. Die Beamten hielten ihn um kurz nach Mitternacht auf der Knyphausenstraße an und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

