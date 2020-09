Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unbekannte Radfahrerin nach Unfall gesucht // Eversmeer - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am 25.08.2020: Fahrer des Pkw-Gespanns verstorben

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unbekannte Radfahrerin nach Unfall gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagabend gegen 18 Uhr in Esens. Ein zwölf Jahre altes Mädchen war auf einem Schotterweg im Bereich der Haltestelle der Nordwestbahn mit dem Fahrrad unterwegs, als es in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad verlor. Das Mädchen stürzte und schlug mit der Nase auf das Pedal einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die Zwölfjährige wurde leicht verletzt, verneinte aber gegenüber der Frau, dass etwas passiert sei. Gesucht wird nun die etwa 50 Jahre alte Fahrradfahrerin, die an dem Vorfall beteiligt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens in Verbindung zu setzen unter Telefon 04971 926500.

Eversmeer - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am 25.08.2020: Fahrer des Pkw-Gespanns verstorben

Am Dienstag, 25.08.2020, war es auf dem Königsweg in Eversmeer, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Pkw-Gespann gekommen. Wie bereits berichtet, verstarb der Fahrer des Mercedes noch am Tag des Unfalls im Krankenhaus. Wie nun bekannt wurde, ist am 05.09.2020 auch der 69 Jahre alte Fahrer des Pkw-Gespanns im Krankenhaus verstorben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell