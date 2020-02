Polizei Bonn

POL-BN: Rosenmontag in Bonn: Vorläufige Einsatzbilanz

Bonn (ots)

Überwiegend friedlich feierten viele Tausend Jecken gestern (24.02.2020) beim Rosenmontagszug in Bonn (siehe dazu unsere Meldung vom 24.02.2020, 18:07 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4529038).

Im Laufe des Großeinsatzes wurden sieben Personen in Gewahrsam genommen, die entweder betrunken waren, randaliert hatten oder einem der 22 ausgesprochenen Platzverweise nicht nachgekommen waren.

Bis zum späten Montagabend fertigten die Beamten nach vorläufigen Erkenntnissen bislang 21 Strafanzeigen, davon zehn wegen Körperverletzungsdelikten. In sechs Fällen wird wegen Widerstand oder tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Vorläufig festgenommen wurde ein 36-Jähriger, den Zivilfahnder um 14:00 Uhr bei einem Drogendeal an der Maxstraße/Weiherstraße beobachtet hatten. Bei ihm wurden 35 Konsumeinheiten mutmaßlichen Kokains sichergestellt. Um 22:30 Uhr wurden außerdem Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes in der Adolfstraße aufgenommen. Eine 19-Jährige hatte sich hierzu einem Passanten anvertraut, der die Polizei verständigte.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich ein Raub in einer Vernehmung als Diebstahl herausstellt. Eine abschließende Bewertung ist vielfach erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich.

