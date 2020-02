Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef/Königswinter: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Bonn (ots)

Am Sonntag (23.02.2020) wurden der Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Bad Honnef-Selhof und Königswinter-Oberdollendorf gemeldet.

Gegen 15:00 Uhr stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Helte" in Selhof bei ihrer Rückkehr einen Einbruch in ihr Haus fest. Zwischen 13:30 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt hatten Unbekannte eine Terrassentüre aufgehebelt und die Räume betreten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Anschließend entkamen die Einbrecher unbemerkt.

Um 20:15 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in Oberdollendorf gemeldet: Zwischen 18:10 Uhr und der Entdeckungszeit hatten Unbekannte hier das Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf der Heisterbacher Straße aufgebrochen und waren in die Räume gelangt, die zielstrebig nach geeignetem Diebesgut durchsucht wurden. Was genau entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Auch hier entkamen die Tatverdächtigen unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

