Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Mehrere bislang unbekannte Männer entrissen einer 54-jährigen Frau am späten Freitagabend (21.02.2020) in Bad Godesberg die Handtasche und das Mobiltelefon.

Die Geschädigte stand zur Tatzeit gegen 22:15 Uhr auf dem Gehweg an der Ecke Löbestraße/Moltkestraße und telefonierte. Plötzlich näherten sich mehrere Personen von hinten und entrissen ihr sowohl die Handtasche, als auch das Mobiltelefon. Die 54-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Im Anschluss flüchteten zwei der Tatverdächtigen mit der Beute in Richtung Stadthalle. Zwei Zeugen (18 und 21 Jahre) wurden auf das Geschehen aufmerksam. Während der 21-Jährige bei der Geschädigten blieb, nahm sein jüngerer Begleiter die Verfolgung auf und konnte einem der Unbekannten die Handtasche entreißen. Nach Zeugenangaben soll es sich bei den Tatverdächtigen um mindestens drei, höchstens vier junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren. Einer soll eine blaue Kapuze getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Personen am Freitagabend in Bad Godesberg aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

