Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Holzlar: Angeblicher Polizeibeamter entwendet PKW und verursacht auf der Flucht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bonn (ots)

Am 21.02.2020, gegen 23:36 Uhr, wurde ein PKW-Fahrer auf der Siebengebirgsstraße in Bonn Holzlar auf eine Person am Fahrbahnrand aufmerksam, die ihm augenscheinlich Anhalte-Zeichen gab. Als der PKW in Höhe der Person anhielt, gab sich die Person als Polizeibeamter in zivil aus und forderte die Herausgabe von Führerschein und Fahrzeugpapieren. Der arglose Verkehrsteilnehmer folgte den Aufforderungen des vermeintlichen Polizisten und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Auch der Aufforderung zu der nahegelegenen Pizzeria zu gehen, befolgte er. Diese Gelegenheit nutzte der Unbekannte, bemächtigte sich des Fahrzeugs und flüchtete damit in Richtung Sankt Augustin Hangelar. Die durch den Geschädigten alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, in deren Verlauf der Flüchtende auf der B 56 in Hangelar von einer Streifenwagenbesatzung gesichtet wurde. Als der Tatverdächtige dies bemerkte, flüchtet er über die Bundesgrenzschutzstraße in Sankt Augustin Hangelar in die Kölner Straße. In Höhe der Kantstraße kollidierte er mit einem Ihm entgegenkommenden PKW. In der Folge beschädigte er vier weitere parkende PKW, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, sowie der 21-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Ein bei dem 16-jährigen, unfallverursachenden Tatverdächtige durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Außerdem stand der Täter augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss, so dass ihm zwei Blutproben entnommen werden mussten. Zudem konnte der Tatverdächtige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die beiden Verletzten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der entwendete PKW wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 27.000 Euro. (HM)

