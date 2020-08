Polizei Düren

POL-DN: Wenn der "Installateur" klingelt ...

Langerwehe (ots)

Wenn der "Installateur" klingelt, obwohl Sie ihn nicht bestellt oder keinen Termin ausgemacht haben, dann machen Sie es doch einfach so wie eine 28 Jahre alte Frau aus Langerwehe: nämlich nicht die Tür auf!

Am Mittwochabend gegen 19:25 Uhr klingelte es an der Haustür der Langerweherin und ein ihr unbekannter Mann stand davor. Durch die Sprechanlage fragte die Bewohnerin nach dem Anliegen des Unbekannten, der daraufhin erklärte, ein Heizungsinstallateur zu sein und ins Haus hinein zu müssen. Die 28-Jährige hatte einen solchen Auftrag nicht erteilt, verweigerte deshalb das Öffnen der Tür und schaute stattdessen aus dem Fenster. Dort sah sie dann den Mann, der beinahe fluchtartig in einen grauen Pkw-Kombi einstieg und davon fuhr. Die Ermittlungen zu diesem Fahrzeug dauern derzeit an.

Ob es sich bei dem Vorgehen des Unbekannten um mögliche Vorbereitungen einer Straftat wie beispielsweise einem Trickdiebstahl oder einem Einbruch handelte, kann bislang nur vermutet werden. Fest steht, dass die Frau aus Langerwehe absolut richtig gehandelt hat, denn sie informierte anschließend die Polizei.

