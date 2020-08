Polizei Düren

POL-DN: Ein Motorradfahrer - zwei Unfälle

Düren / Niederzier (ots)

Ein Motorradfahrer war am Mittwoch in zwei Unfälle verwickelt. Vom ersten Unfallort flüchtete er.

Gegen 17:25 Uhr war ein 43-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Auto in Düren auf der Friedrichstraße aus Richtung Hohenzollernstraße kommend unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein Motorradfahrer die Straße in Gegenrichtung. Der Fahrer des Zweirads lenkte auf die Fahrspur des 43-Jährigen, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Kradfahrer stürzte, woraufhin der Jülicher ausstieg und mit dem Mann sprach. Der Autofahrer kündigte an, die Polizei rufen zu wollen. Dies wollte der Unbekannte nicht. Während der andere den Anruf tätigte, setzte sich der Kradfahrer wieder auf sein Gefährt und fuhr davon. Der Jülicher gab nachher bei den Beamten an, dass der Motorradfahrer den Eindruck machte, als sei er alkoholisiert gewesen. Ein Zeuge hatte zudem das Kennzeichen des Krades notiert. Am Pkw des Jülichers enstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Gegen 18:10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Motorradfahrer in Niederzier-Ellen. Dieser war auf der Arnoldsweilerstraße aus dem Ort heraus gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der Mann, ein 46-jähriger Mann aus Brühl, wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gefahren, wo er stationär verblieb. Am Unfallort machte er auch den Beamten gegenüber einen verwirtten Eindruck. Vortests auf Alkohol und Drogen verliefen negativ. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am Motorrad des Mannes entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

