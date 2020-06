Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich-Wengerohr (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020, war ein schwarzer Pkw der Marke Mercedes-Benz in der Bahnhofstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellt. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde der Lack des gesamten Fahrzeugs durch bisher unbekannte/n Täter beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 4.000 EUR geschätzt. Die Polizei Wittlich bittet um Zeugenhinweise unter 06571/926-0.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell