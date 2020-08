Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt wurde am Mittwoch eine Autofahrerin, als sie mit ihrem Pkw gegen einen geparkten Anhänger fuhr.

Düren (ots)

Die 55-jährige Dürenerin war gegen 08:40 Uhr auf der Rurstraße aus Richtung Malteserstraße in Fahrtrichtung Tivolistraße unterwegs. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten größeren Anhänger. Gegenüber den Beamten gab sie an, ein Tier habe vor ihrem Fahrzeug die Fahrbahn gequert, was schließlich zu dem Unfall führte. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden von circa 5500 Euro.

