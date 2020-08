Polizei Düren

POL-DN: Schulwegkontrolle in Merzenich

Merzenich (ots)

Zum Schulstart führte der Verkehrsdienst des Kreises Düren zusammen mit dem Bezirksbeamten für Merzenich Kontrollen zur Schulwegsicherung durch.

Kontrolliert wurde die Geschwindigkeit auf der Bergstraße und der Bahnstraße. Beide Straßen sind mit Piktogrammen und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30km/h versehen. Hier konnten tatsächlich insgesamt 65 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Allerdings lag dank der alten Bußgeldverordnung kein Fahrzeug im Bereich eines Fahrverbotes. Bei dem Hinweis, dass heute die Schule begonnen hat, reagierten die meisten Fahrzeugführer betroffen und waren einsichtig.

Ebenso wurden der Fahrzeugverkehr und der Schulbusverkehr an der Schulstraße selber kontrolliert. Die kontrollierten Schulbusse waren alle in einem guten Zustand waren. Dagegen hielten sich nicht alle Eltern an das temporäre Durchfahrtsverbot. Hier wurden insgesamt drei Verwarngelder erhoben. Die Sicherung der Kinder war dagegen nicht zu beanstanden.

Die Schulwegkontrollen werden in den nächsten Tagen an weiteren Schulen fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell