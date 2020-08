Polizei Düren

POL-DN: Autofahrerin nach Unfall in Titz gesucht

Titz (ots)

Beim Rückwärtsfahren stieß am Dienstag eine Autofahrerin gegen einen Fahrradfahrer. Nachdem sich beide unterhalten hatten, fuhr die Frau mit Einverständnis des Jugendlichen davon.

Gegen 17:00 Uhr setzte die Frau mit ihrem Wagen, einem schwarzen VW Kombi, auf der Schulstraße in Höhe der dortigen Turnhalle aus einer Parkbucht zurück. Zur gleichen Zeit befuhr der Radfahrer, ein 17-Jähriger aus Titz, die Schulstraße in Richtung Mörickestraße. Anscheinend übersah die Frau den Fahrradfahrer, denn beide Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Ausweichen war dem Jugendlichen nicht mehr möglich. Er stürzte zu Boden und die Frau reagierte sofort. Sie kümmerte sich um ihn und fragte nach seinem Befinden. Dieser schien zunächst unverletzt, ein Sachschaden an den Fahrzeugen war nicht erkennbar. Somit verließ die Frau die Unfallstelle, ein Personalienaustausch fand nicht statt. Der Jugendliche stellte jedoch später Verletzungen fest, die er in einem Krankenhaus ambulant behandeln ließ. Die Autofahrerin beschrieb er als circa 40 Jahre alt. Sie hatte dunkle Haare, ein europäisches Aussehen, trug eine gelbe Bluse mit Blumenmuster und eine schwarze knielange Hose. In ihrem Wagen saßen außer ihr noch zwei Mädchen. Die Autofahrerin wird gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5231 zu den üblichen Bürodienstzeiten in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425. Dies gilt auch für Personen, die Hinweise auf die Autofahrerin geben können.

