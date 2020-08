Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrerin angefahren

Kreuzau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen eine 60 Jahre alte Frau auf einem Pedelec leicht verletzt. Eine Autofahrerin hatte sie eigenen Angaben zufolge übersehen.

Gegen 07:25 Uhr befuhr eine 36-Jährige aus Kreuzau mit ihrem Auto die Straße "Zur Marieneiche". Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, kam es zur Kollision mit einer Pedelec-Fahrerin. Diese war vorschriftsmäßig auf dem Radweg aus Richtung Stockheim kommend in Fahrtrichtung Düren entlang des Kreisverkehrs gefahren und hatte die Fahrbahn an der vorgesehenen Furt überqueren wollen.

Durch den Zusammenstoß kam die 60-Jährige zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Medizinische Versorgung vor Ort benötigte sie nicht. Beide Fahrzeuge konnten nach der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

