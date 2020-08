Polizei Düren

POL-DN: Polizeihund beißt zu

Düren (ots)

Erst durch den Einsatz eines Diensthundes konnte die Flucht eines Mannes gestoppt werden. Er sollte kontrolliert werden, da sich Anwohner über sein Verhalten beschwert hatten.

Ein Anrufer meldete der Polizei in der Nacht zu Dienstag einen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann, der auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus an der Straße "Grüner Weg" lag. Er hatte sich zuvor in den Vorgarten übergeben und dorthin uriniert. Als zwei Beamtinnen gegen 00:35 Uhr eintrafen, bestätigte der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Mann die Angaben zu seinem bisherigen Verhalten. Der Aufforderung, sich auszuweisen und die Hände aus den Taschen zu nehmen, kam er jedoch nicht nach. Stattdessen beschimpfte er die Polizistinnen und nahm eine drohende Haltung ein. Eine kommunikative Lösung der Situation ließ sich nicht herbeiführen, so dass nach entsprechender Androhung Reizgas eingesetzt wurde, das bei dem Mann allerdings keine Wirkung zeigte. Er rannte davon und ließ sich auch durch den angedrohten Einsatz eines Diensthundes nicht dazu bewegen, stehen zu bleiben. Als der Hund tatsächlich von der Leine gelassen wurde, stoppte er den Flüchtenden durch einen Biss in den Po. Darauf folgende Schläge nach dem Tier quittierte dieses mit weiteren Bissen.

Der renitente Mann wurde schließlich beruhigt und nach Ausweispapieren durchsucht. Es handelte sich um einen 25 Jahre alten Dürener ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen, zunächst jedoch in ein Krankenhaus gebracht, wo seine leichten Verletzungen, verursacht durch den Einsatz des Polizeihundes, versorgt wurden. Anschließend verbrachte der 25-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam, nachdem ein Arzt ihm wegen des Betäubungsmittelkonsums eine Blutprobe entnommen hatte.

Am Dienstagmorgen wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

