Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: ertappter Einbrecher flüchtet + Hebelmarken bei der Feuerwehr + Auch Sportverein betroffen

Friedberg (ots)

Reichelsheim: ertappter Einbrecher flüchtet

Offensichtlich nicht mit der Anwesenheit der Bewohner rechnete ein Einbrecher am Mittwoch, als diese ihn auf "frischer Tat" ertappten. Er flüchtete.

Was war passiert?

Kurz vor 12 Uhr hatte der Langfinger eine Schiebetür des Einfamilienhauses in der Melbacher Straße in Beienheim aufgehebelt. Als er auf die Anwohner traf, rannte er in Richtung Feld davon. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen es auch zum Einsatz eines Polizeihubschraubers kam, konnte der Tatverdächtige entkommen. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei diesem um einen etwa 170 cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren. Er trug einen knielangen Parka mit Tarnmuster.

Hebelmarken bei der Feuerwehr

Auch ins Gebäude am Karl-Kempf-Platz, in dem sich Feuerwehr und Bürgerhaus befinden, hatte jemand versucht, gewaltsam einzudringen. An mehreren Außentüren wurden Hebelspuren und eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit auf Mittwoch, etwa 9 Uhr bis 13 Uhr eingrenzen.

Auch Sportverein betroffen

Letztlich erhielt die Polizei auch noch Kenntnis von einer aufgebrochenen Tür beim SKV Beienheim. Jemand war in den Geräteraum des Vereinsheimes eingestiegen, offenbar ohne etwas zu entwenden. Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr waren die Straftäter hier zugange.

Unklar ist derzeit, ob die beschriebenen Taten von ein und derselben Person begangen wurden.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet in allen drei geschilderten Fällen um sachdienliche Hinweise, Tel. 06031/6010.

