POL-WE: Sexuelle Belästigung - Kripo Friedberg sucht Zeugen + Kein Dummer-Jungen-Streich! - Unbekannte vertauschen Verkehrsschilder

Friedberg (ots)

Nidda: Sexuelle Belästigung - Kripo Friedberg sucht Zeugen

Die Kripo Friedberg ermittelt nach einem Vorfall im Unteren Kurpark am Dienstag, 14. Juli, um 15.30 Uhr, sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen beitragen. Nach bisherigem Wissen setzte sich der Gesuchte neben eine junge Frau auf die Parkbank und belästigte sie im Anschluss. Der Mann manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Als das Opfer wegging, lief der Mann etwa 200 Meter hinterher. Er hielt die Frau, die zuvor sogar rannte, letztlich fest. Während des Gesamtgeschehens berührte er die Frau unsittlich und verunreinigte zudem ihre Kleidung. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Der Mann war zwischen 20 und 26 Jahre alt, von schlanker Gestalt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare mit Seitenscheitel. Der unrasierte Mann mit 3-Tage-Bart sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine beige/braune kurze Hose und ein helles, weiß/graues T-Shirt mit vielen kleinen Mustern. Der bedrängten Frau fiel als Besonderheit noch das von dem Mann mitgeführte, hellgelb umschlagene Buch auf. Wer hat das Geschehen im Kurpark noch gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des Gesuchten führen könnten? Kripo Friedberg, Tel. 06031/601-0.

Kein Dummer-Jungen-Streich! - Unbekannte vertauschen Verkehrsschilder

Im Wetteraukreis werden bereits seit Anfang Februar dieses Jahres immer wieder Verkehrsschilder abgeschraubt und in den allermeisten Fällen an anderer Stelle wieder montiert. Entsprechende Anzeigen liegen den Friedberger Ordnungshütern vor. Welche Absicht dahintersteckt, ist bisher nicht bekannt. In keinem Falle kann eine solche Handlung aber als "Dumme-Jungen-Streich" abgetan werden, da es bei anderen Verkehrsteilnehmern schlimmstenfalls zu folgenschweren Fehlentscheidungen kommen kann. Die Polizei ermittelt neben Diebstahls und Sachbeschädigung daher auch aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln. Tatorte befinden sich beispielsweise an der L3188 kurz vor dem Abzweig Richtung Kaichen, an der L3187 bei Dorn-Assenheim, der B45 nahe Wöllstadt oder aber an der L3189 in Höhe des Stammheimer Kreuzes. Auch hatten Unbekannte bereits vor einigen Wochen die Ortstafeln zweier Ortschaften ausgetauscht. Da die Verkehrszeichen zum Teil ein hohes Gewicht aufweisen, gehen die Ermittler davon aus, dass zum Transport ein Fahrzeug benutzt wurde. Ebenfalls dürfte es sich deshalb um mehrere Täter handeln. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer darum, verdächtige Personen, die sich in beschriebener Art und Weise an Beschilderungen zu schaffen machen und augenscheinlich nicht wie Beschäftigte der Straßenmeisterei aussehen, unverzüglich über die "110" zu melden. Andere sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/601-0.

