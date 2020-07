Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorroller gestohlen + Einbrecher zugange + Motorrad verschwunden + In Gartenlaube eingedrungen + Scheibe eingeschlagen

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Motorroller gestohlen

Diebe haben in der Frankfurter Straße einen schwarzen Motorroller gestohlen. Das Leichtkraftrad (Hersteller: Shanghai Shenke, Modell: RS460) hatte der Eigentümer am Montagabend auf dem Gehweg im Bereich der geraden 120er-Nummern abgestellt. Erst am Dienstagnachmittag bemerkte er den Diebstahl. Am Roller war das Versicherungskennzeichen "781-BHK" angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel (Tel. 06101/54600) entgegen.

Bad Vilbel: Einbrecher zugange

Insbesondere auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher im Lupinenweg in Dortelweil abgesehen. Zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 19 Uhr waren sie gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten durchwühlt. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Sind im Lupinenweg im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Altenstadt: Motorrad verschwunden

Etwa 14.000 Euro wert ist das rote Motorrad, das Unbekannte Am Kerlesweg in Rodenbach mitnahmen. Am Dienstagnachmittag hatte der Besitzer seine Maschine (BMW F900 XR) gegen 13.30 Uhr am dortigen Gehweg abgestellt und das Lenkradschloss verriegelt. Um 16 Uhr war sie dann weg. Wie und durch wen das Kraftrad weggeschafft wurde, ist bisher nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Altenstadt: In Gartenlaube eingedrungen

Eine Hütte in der Altenstädter Kleingartenanlage in der Hanauer Straße erregte zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagabend, 19 Uhr das Interesse eines oder mehrerer Unbekannter. So stellte der Pächter fest, dass jemand das Vorhängeschloss am Gartentor aufgebrochen-, und anschließend eine Glasscheibe der Gartenlaube eingeschlagen hatte. Allem Anschein nach waren die Eindringlinge aber nicht fündig geworden: Aus der Hütte fehlte nichts. Jedoch beträgt der Sachschaden mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

Bad Nauheim: Scheibe eingeschlagen

Ein offenbar Betrunkener hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Terrassentür des Hotels am Johannisberg eingeschlagen und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht, wie Angestellte kurz darauf der Polizei mitteilten. Der Mann soll zwischen 25 - 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze, braune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkle Jacke sowie Jeans und führte einen beige-rot-schwarzen Rucksack mit. Mit diesem soll er gegen die Glasscheibe der Tür geschlagen haben, die zu Bruch ging. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

