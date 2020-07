Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Frontalzusammenstoß auf der B457 + Schaden in der Ritterstraße hinterlassen

Friedberg (ots)

Ortenberg: Frontalzusammenstoß auf der B 457

Zwischen Selters und Bleichenbach kollidierte am späten Montagabend ein Golf mit einem Fiesta. Eine Person wurde verletzt. Die Strecke war aufgrund austretender Betriebsstoffe zweitweise voll gesperrt. Gegen 23.50 Uhr war ein 19-jähriger Ortenberger in seinem VW unterwegs in Richtung Bleichenbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford. Neben der aus Schotten stammenden, 33-jährigen Fahrerin befanden sich auch ein 38-jähriger aus Nidda sowie zwei Hunde im Auto. Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Die Insassen des Fiesta blieben unverletzt. Auch den Vierbeinern geht es gut. Die völlig demolierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Sie besitzen wohl nur noch Schrottwert.

Bad Vilbel: Schaden in der Ritterstraße hinterlassen

An einem weißen Seat verursachte jemand in der Ritterstraße zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehrere Hundert Euro Schaden. So hatte der Fahrzeughalter seinen Familien-Van gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der 40er-Hausnummern abgestellt. Erst am nächsten Morgen bemerkte er diverse Kratzer an der Fahrerseite sowie den beschädigten Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

