Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti an abgestellten Zügen der Mittelrheinlinie VIAS in Kaub

Kaub (ots)

Eine Zeugin, die sich um die abgestellten VIAS-Züge in Kaub kümmert, meldete der Dienststelle in St. Goarshausen am frühen Samstagmorgen mehrere Personen, die die Züge mit Graffiti besprühen würden. Die sofort entsandten Funkwagen konnten auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz an der B42 einen schwarzen Opel mit 3 Personen aus dem Großraum Frankfurt feststellen und kontrollieren. Dabei wurden 30 Spraydosen und 2 Sturmhauben gefunden und sichergestellt. Ein Triebwagen wurde komplett besprüht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

