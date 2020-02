Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz -

Hahnstätten (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag (20.02.2020) ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin eines Pkw unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe bei der Frau aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich angeordnet werden musste. Im Rahmen einer Durchsuchung der Wohnung wurden noch kleine Mengen an Betäubungsmitteln und Konsumgegenständen aufgefunden und sichergestellt.

