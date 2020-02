Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod - Rollerfahrer rutscht in Gegenverkehr

Wahlrod (ots)

Am Donnerstag, dem 20.02.2020 befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer um 14.40 Uhr die Kölner Straße (B8) in Fahrtrichtung Höchstenbach. In einer Rechtskurve verlor er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schlechten Wetterverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der Rollerfahrer und sein 12-jähriger Sozius kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entstand Sachschaden.

