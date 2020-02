Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Körperverletzungen

Diez (ots)

Am frühen Freitagmorgen gingen gegen 01:20 Uhr bei der PI Diez mehrere Notrufe ein, in denen eine Schlägerei gemeldet wurde. Ort der Auseinandersetzungen war vor einer Gaststätte in der Diezer Wilhelmstraße. Die Anzahl der Beteiligten wurde mal mit 30 bis 40 oder auch nur mit drei Personen beziffert. Vor Ort stellten die Beamten eine Gruppe von vier Personen fest, von der ein Mann geschlagen wurde. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich schwierig, da teilweise die Angabe der Personalien verweigert wurde. Letztlich konnten zwei 23 und 48 Jahre alte Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Diez ermittelt werden. Die Verletzungen von zwei Männern, Schwellungen im Gesicht, hielten sich in Grenzen.

