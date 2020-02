Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung

Westernohe (ots)

Rennerod-Westernohe. Am Samstag, dem 22.02.2020, gegen 01:30 Uhr, versuchte der 18 Jahre alte Fahrer eines VW Golf einer Polizeistreife zu entkommen. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Rennerod, in Richtung Westernohe. Auch außerhalb der Ortschaft wurde die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritten. Am Ortseingang von Westernohe wollte der Fahrer nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Hierbei verlor er allerdings die Kontrolle und driftete seitlich über den Bordstein auf ein angrenzendes Wiesengelände. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell