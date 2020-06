Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Vor einem Anwesen in der Höcherbergstraße beschädigt ein Verkehrsteilnehmer gestern in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr mehrere Palisaden (Begrenzungssteine). Hierbei müsste das Verursacherfahrzeug einen Schaden am Unterboden davongetragen haben. Nach der Tat hat sich der Fahrer/-in unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de melden. |pikus

